Wilde Prügelattacke mitten auf Tiroler Skipiste

Der 50-jährige Tscheche hielt sich am Dienstag zusammen mit seiner Lebensgefährtin zum Skifahren im Schigebiet Rastkogel auf. Gegen 13.50 Uhr fuhren sie von der Bergstation der sogenannten 150er Tux kommend auf der „blauen Piste“ in Richtung eines Restaurants. „Etwa auf halber Strecke hielt der 50-Jährige am rechten Pistenrand an. Plötzlich näherte sich dem Tschechen ein ihm unbekannter Mann, beklagte sich über die Fahrweise, schlug ihm im Zuge der Konversation mit der Faust in sein Gesicht und setzte in der Folge seine Fahrt fort“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Urlauber erlitt dabei eine Prellung.