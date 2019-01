Mehr Feiertage auch für Muslime und Orthodoxe?

Welt ohne Ungleichbehandlung reine Utopie

Eine Welt ohne jegliche Ungleichbehandlung ist somit ohnehin reine Utopie. Die Quintessenz ist, dass es ohne Diskriminierung kaum gehen wird. Immer, wenn man es dem einen recht machen will, wird sich ein anderer benachteiligt fühlen, was dazu führen kann, dass man am besten gar nichts mehr tut, oder man benachteiligt kurzerhand alle. Die Arbeit eines Politikers wird durch die Entscheidung des EuGHs sicher nicht leichter, weil praktisch jedes Wirken das Risiko einer Diskriminierung in sich trägt.