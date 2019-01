„Keine Bedrohung der digitalen Gesellschaft“

Der chinesische Smartphone- und Telekommunikationskonzern Huawei hat erneut versucht, die Sicherheitsbedenken gegen ihn zu zerstreuen. Huawei-Verwaltungsratschef Liang Hua sagte am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos, westliche Regierungen seien zur Inspektion von Huawei-Fertigungsstätten willkommen. Das Unternehmen halte sich überall „vollkommen“ an die jeweils geltenden Gesetze. „Wir sind keine Bedrohung der künftigen digitalen Gesellschaft.“