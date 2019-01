Putin und Erdogan beraten über Lage Syriens

Vor dem geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien trifft sich der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Moskau mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen. Die neue Situation in dem Bürgerkriegsland benötige genaue Absprachen mit der Türkei, hatte der Kremlberater Juri Uschakow im Vorfeld betont.