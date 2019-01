Jakupovic netzte bei der Sturm-Premiere dreimal

„Gideon Mensah war bei unserem Sieg in der Youth-League ganz dick da“, lobt Salzburg-Scout Gernot Sick Ghanas U23-Teamspieler, „er ist ein offensiv orientierter Dynamiker mit viel Athletik und Speed. Er hat als logischer Nachfolger von Andi Ulmer gegolten, hatte aber Pech mit Verletzungen und ist erst im Herbst in Liefering wieder eingestiegen. Sportlich hat er es drauf, in der Bundesliga eine Rolle zu spielen, aber er braucht Vertrauen. Wenn man den Zugang zu Spielern aus Afrika findet, kann man viel zurückbekommen.“