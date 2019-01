„Bertl“ spielt zentrale Rolle in Roses Plänen

Der 23-Jährige fühlte sich geschmeichelt, will sich ganz den Wünschen des Trainers anpassen. „Persönlich würde ich die Innenverteidiger-Position bevorzugen, ich spiele aber auch gerne außen“, erklärt der Steirer, der „Bertl“ genannt wird und sich selbst als unkompliziert beschreibt. Vallci, der noch bis Donnerstag im Hotel wohnt, nach dem Trainingslager eine Wohnung bezieht, weiß, dass er in eine sehr gut funktionierende Mannschaft kommt. „Ich kann mich sehr gut einschätzen, will mich in jedem Training anbieten und jede Minute nutzen, die ich bekomme“, formuliert der Neuzugang seine Ziele.