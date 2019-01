Kriechmayr kämpft gegen den „Klassiker-Fluch“

„Es geht wieder bei null los!“ - Lange konnte Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr nicht das Leben auf Wolke 7 genießen, die Eis-Streif holte ihn gnadenlos in den Abfahrer-Alltag zurück. Erschüttern konnte das den Oberösterreicher nicht. Im Gegenteil: Am Samstag will er den Klassiker-Fluch nach 10 Jahren besiegen.