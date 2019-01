Sturz in Kitz: Jansrud meldet sich aus dem Spital

Kjetil Jansrud hat sich am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt der Herren auf der Kitzbüheler Streif Brüche an zwei Fingern zugezogen. Der norwegische Skirennläufer postete in den sozialen Netzwerk ein Bild, das ihn in einem Krankenbett mit eingebundener Hand zeigt. Er schrieb dazu „Streif gegen Jansrud 1:0“ und kündigte die baldige Rückkehr an.