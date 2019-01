Geisterfahrt ist kein Mordversuch

Eine Flasche Wodka, Gin, Fernet. Die Mengen, die der 56-Jährige an einem Sonntag im September 2018 in sich hineingeschüttet hat, klingen unglaublich. „Ich habe ein Alkoholproblem“, erklärt er lapidar. „Ich bin lange trocken - aber dann trinke ich einfach, ohne Grund.“ So soll es auch vor dem Unfall gewesen sein.