Türkises Schweigen zum blauen Großspender-Vorstoß

Dass sich alle Oppositionsparteien zu einem Vorstoß der Freiheitlichen gesprächsbereit zeigen, passiert auch nicht alle Tage. So geschehen, nachdem die FPÖ in der „Krone“ ein Verbot von Großspenden an Parteien gefordert hatte. Die ÖVP, die ein solches Verbot am härtesten treffen würde, gibt sich indes mehr als schweigsam.