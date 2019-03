Spaß für Klein & Groß: Ferngesteuerte Flugzeuge

Es hat was Meditatives an sich, einen kleinen Flieger auf seiner Flugbahn samt Loops und Schleifen, deren Verlauf man selbst steuert, zuzusehen. Auch der Gesundheit ist es zuträglich - immerhin ist man an der frischen Luft. Nach wenigen Minuten ist man, den Blick stets auf den Himmel gerichtet, ganz versunken und der Alltag rückt in weite Ferne. Gönnen Sie sich versuchshalber dieses kleine Abenteuer und erleben Sie entspannte Momente in der freien Natur. Ein paar der schönsten Flieger-Modelle mit Fernbedienung mögen Ihnen als Anregung dafür dienen.