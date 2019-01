Austria holt 19-jährigen Stürmer Sterling Yateke

Die Wiener Austria hat mit dem 19-jährigen Sterling Yateke einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, wurde der Angreifer aus der Zentralafrikanischen Republik langfristig unter Vertrag genommen. Yateke spielte seit vergangenem August in Finnland für Turku PS, für den Erstliga-Absteiger traf er in neun Ligaspielen sieben Mal.