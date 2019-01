Wirbel um Posting von Nepp: „Blut an euren Händen“

„An die willkommensklatschenden rot-grünen Politiker: Blut klebt an euren Händen! Ihr habt die Gewaltwelle am Bahnhof mit Teddybären empfangen“, schreibt Dominik Nepp auf Twitter und in ähnlichen Worten auf Facebook. „Terror, Tod und Trauer sind das Resultat eurer Politik. Hättet ihr ein Gewissen, würdet ihr zurücktreten!“