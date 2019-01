Betrunkener Steirer krachte mit Auto in ein Haus

Das Haus ein Trümmerhaufen, eine schwer verletzte Frau: Ein Bild des Grauens bot sich im vergangenen Sommer den Einsatzkräften, nachdem sich ein Steirer betrunken hinters Steuer gesetzt hatte und mit seinem Wagen in das Haus eines Paares gekracht war. Deswegen stand er am Dienstag vor dem Strafrichter in Graz.