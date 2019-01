Baut endlich Bahn-Tunnels für sicheren Pass Lueg!

Eine gesperrte Bahnstrecke zwischen Golling und Werfen, eine gesperrte Bundesstraße über den Pass Lueg und nur noch eine Verbindung zwischen Nord und Süd über die Tauernautobahn: So stellt sich die Lage seit dem 10. Jänner dar. Die Schneemassen und die dadurch resultierende Lawinengefahr führten zu diesen Umständen. Zwar sind die Lawinenverbauungen in den heiklen Bereichen der Bahnstrecke fünf Meter hoch, dennoch helfen sie in dieser Situation nicht mehr. Vor ein paar Tagen ging in der näher der Gleise eine Staublawine ab und obwohl sie nicht über die Salzach kam, legte die Druckwelle zahlreiche Bäume entlang der Schienen um.