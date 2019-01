Zusätzliche Gemeindevertreter nach der Wahl

Wieviele Bürger in der Gemeindevertretung sitzen, entscheidet die Anzahl der Bewohner im Ort. In elf der 119 Gemeinden wird es nach der Wahl am 10. März Änderungen geben. Während in neun Orten aufgestockt wird, gibt es in Hüttau und Mühlbach am Hochkönig künftig vier Vertreter weniger, da sie unter die 1500-Einwohner-Marke gerutscht sind.