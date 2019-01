Zwei Bürgermeister vereint gegen die Plastikflut!

Unverpackt einkaufen

„Wir haben eine Resolution beschlossen, diesen Müllberg einzudämmen.“ Rund 24 Tonnen Plastik, die allein in drei Monaten anfallen, sollen in absehbarer Zeit halbiert werden. Damit fängt der Kampf gegen die Plastikflut jetzt richtig an, denn Müllvermeidung geht nicht von selbst. Suchan-Mayr will selbst vorleben, wie es gehen könnte: „Ich kaufe meine Lebensmittel und Hygieneartikel in einem Laden, der bei uns alles unverpackt anbietet.“