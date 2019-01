Erkrankungen zwischen Hungerwahn & Fressanfällen

Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Essstörungen. Dir Gründe dafür sind vielfältig, der Weg aus der Erkrankung ist schwierig. Zu viel oder zu wenig essen führt aber zu massiven gesundheitlichen Schäden und sozialen Problemen. An der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall sind Essstörungen ein Dauerthema. Beim 5. Kinder- und Jugendpsychiatriekongress am kommenden Wochenende stehen die so genannten „Eating disorders“ deshalb im Fokus.