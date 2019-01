Umstrittene Skigebietsehe ohne Feldringer Böden

Vor der öffentlichen Gemeindeversammlung kommenden Freitag in Silz, bei der das umstrittene Vorhaben Thema sein wird, gingen die Betreiber in Innsbruck in die Offensive. Die wichtigste Botschaft, vor allem an die Bürgerinitiative „Nein zur Zerstörung von Feldringer Böden und Schafjoch“, die Tausende Unterschriften gegen die Skiehe gesammelt hat: „Die Feldringer Böden sind vom Projekt überhaupt nicht betroffen!“