Feinschliff für „Kitz“ in Hinterreit

Den trainingsfreien Mittwoch in Kitzbühel nützen die Skistars – zum Training! Und zwar nicht in der Gamsstadt, sondern in Salzburg. Genauer gesagt in Hinterreit bei Maria Alm, wo Liftbetreiber Peter Hörl wieder Top-Bedingungen geschaffen hat. Und sich Österreicher, Schweizer, Norweger und Deutsche treffen.