Karl Lagerfeld fehlte bei Chanel-Schau in Paris

Die Zuschauer warteten vergeblich darauf, dass Lagerfeld wie sonst bei seinen Schauen üblich auf die Bühne kam. Stattdessen erschien ein Chanel-Vertreter und kündigte an, Lagerfeld werde an der zweiten Schau am Nachmittag teilnehmen. Doch auch bei dieser tauchte der Designer nicht auf. Eine Chanel-Sprecherin sagte der Zeitschrift „Women‘s Wear Daily“, Lagerfeld habe sich „heute Früh erschöpft gefühlt“.