Kampf gegen die Schneemassen

„Wir hatten schon so hohe Schneewände, aber erst im Februar oder März aus der Summe der Niederschläge. Dass es in so kurzer Zeit so viel schneit, habe ich noch nie erlebt“, sagt Johann Mußbacher von der Straßenmeisterei im Pongau. Er und sein Team arbeiten zurzeit zwölf Stunden am Tag, um die wichtige Verbindung über den Dientner Sattel wieder frei zu bekommen. Die vorher hohe Lawinengefahr machte den Start der Arbeiten erst am Montag möglich. Die gute Nachricht: Ende der Woche wird es wieder freie Fahrt durch die „Schneemauern“ geben. „Das müssten wir schaffen. Jede Stunde früher freut uns natürlich, aber es ist enorm viel zu tun.“