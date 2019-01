Wartelisten für Arzttermin werden immer länger

Wer für den Arztbesuch nicht zahlen will oder kann, muss gutes Sitzfleisch haben. Am Dienstag machten wir den Selbsttest und erkundigten uns nach dem nächsten freien Gyn-Termin an der Gebietskrankenkasse (GKK) in Graz. Antwort: im Oktober!

Bild: Kronen Zeitung