Snowboarder steckte im steilen Gelände fest

Einfach unverbesserlich, wie sich dieser Tscheche verhalten hat. Obwohl der 36-jährige nur eine Snowboardausrüstung für den gesicherten Skiraum hatte, fuhr er gestern Mittag am Dachstein in den freien Raum ein. Er wählte die Variante Mistplatz und kam im steilen Gelände nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und zwei Helfern gelang es, ihn durch Zurufe aus seiner misslichen Lage zu befreien und in ein ungefährliches Gelände zu lotsen.