Hirsch hing mit Geweih fest - von Jäger erschossen

Täglich begegnet Gerwald Greibl bei seiner Tour als „Krone“-Austräger Rotwild in Radenthein: „Ich freue mich immer, wenn ich die Hirsche sehe. Aber was heute passiert ist, werde ich so schnell nicht vergessen.“ Als Greibl am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr in der Früh in St. Peter ob Radenthein unterwegs war, bemerkte er, dass sich ein Hirsch mit seinem Geweih bei einem Gebüsch verfangen hatte. Das Tier hatte zuvor einen Zaun niedergerissen und Teile davon hatten sich im Gehölz verheddert.