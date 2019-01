Alkolenkerin rast in Carport

Einparken auf die rabiate Tour! Die Kontrolle über ihren Wagen verlor eine Frau nachts in Saubersdorf bei St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen. Der Pkw krachte in ein Carport, demolierte drei abgestellte Autos und war danach ein Schrotthaufen. Die Ursache: Die Unfalllenkerin war betrunken.