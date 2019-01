Hundepension in Flammen

Spätnachts war Günther Potocnik auch vergangenen Samstag von der Anlage in sein nahes Wohnhaus gefahren. Wenige Stunden später brach aufgrund eines technischen Defekts in der „Alles Hund“-Tierpension in Gänserndorf plötzlich ein Brand aus. Die alarmierten Feuerwehrleute rasten zu der rund 300 Quadratmeter großen Containerlandschaft, in der in sechs Räumen Vierbeiner betreut wurden. Die Florianis mussten Geschäftsführer Potocnik zurückhalten. „Er wollte unbedingt noch in das brennende Gebäude laufen, um seine Schützlinge zu retten“, heißt es. Die Einsatzkräfte konnten schließlich zwei Hunde lebend bergen, weitere fünf starben an einer Rauchgasvergiftung.