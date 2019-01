Dealer bedrohten „Kunde“ mit Waffe

Aufgeflogen war die Bande durch einen aufmerksamen Polizisten. Er wusste, dass einer der jetzt Angeklagten keinen Führerschein besaß. Als der Beamte den Burschen vor einiger Zeit am Steuer sah, stoppte er den Wagen. „Volltreffer. Wir fanden im Pkw Drogen und bei ihm daheim neben einer verbotenen Waffe alles, was man so für den Handel mit illegalen Substanzen braucht“, schilderte der Beamte später.