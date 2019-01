„Offizier“ brachte Kärntnerin um Zehntausende Euro

Beginnend mit Juli 2018 nahm ein angeblicher US-Offizier aus Arizona, derzeit in Syrien stationiert, über ein soziales Netzwerk mit einer 57-jährigen Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land Kontakt auf: „Nach mehreren freundschaftlichen Nachrichten gab der ,Offizier‘ an, er habe 4,5 Millionen Dollar im Kriegsgebiet in Syrien gefunden. Er würde ihr gerne das Geld schicken und werde es dann irgendwann bei ihr abholen. In den darauffolgenden Monaten schrieb der Mann jedoch, dass es zu Komplikationen beim Geldtransfer gekommen sei“, schildert ein Polizist.