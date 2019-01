Neymar: „Ich habe bei der WM nie simuliert!“

Die Bild-Recherche ist verführerisch. Einmal den Suchbegriff „Nemyar“ kombiniert mit „World Cup 2018“ in die Suchmaske geklopft, spuckt das redaktionsinterne Foto-Archiv gleich serienweise einschlägiges Material aus: sich am Boden wälzende Neymars; tränenreiche Neymars; Neymars mit schmerzverzerrtem Gesicht; Neymars mit den Händen im verzweifelten Gesicht - der Superdribbler im knallgelben Teamdress ist in jeder denkbaren Variante verfügbar.