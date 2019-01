Feuerwehrmänner übten am Leopoldskroner Weiher

Im Eis eingebrochene Personen werden schnell einmal bewegungsunfähig, es kann zwischen 6 und 8 Minuten dauern. „Das hängt auch von der Kleidung und der Wassertemperatur ab“, so Ortler. Die Opfer können sich selbst nicht mehr rühren, müssen vom Helfer allein auf den Eisretter gehievt werden. „Sind die Leute geborgen ziehen wir das Gerät mit den zwei Personen am Seil wieder ans Ufer.“ Im Schnitt bricht in Salzburg alle zwei Jahre jemand im Eis ein.