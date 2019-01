Jeder Zweite sieht Antisemitismus als ein Problem

Auch heute noch sind europäische Juden in ihrem Alltag mit Antisemitismus konfrontiert. Vandalismus, Beleidigungen, Drohungen und sogar Gewaltverbrechen würden ein sorgenfreies jüdisches Leben in der EU unmöglich machen, so das Fazit des zweiten Antisemitismus-Berichts der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), der Anfang Dezember in Brüssel vorgestellt wurde. Die aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt, dass 50 Prozent der EU-Bürger gewalttätige Angriffe auf Juden als Problem sehen, in Österreich sind es 38 Prozent.