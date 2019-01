Keine Reue: „Ja, ich wollte meine Ehefrau töten!“

Aufgestauter Hass und Wut

Zuletzt verfügten die Behörden wegen „häuslicher Gewalt“ eine Wegweisung samt Betretungsverbot für die frühere gemeinsame Wohnung. Auch seinen beiden Söhnen im Alter von sechs und zehn Jahren durfte sich der seit Jahren als Maler und Anstreicher in Österreich arbeitende Mazedonier nicht mehr nähern. Letztendlich reichten all diese Maßnahmen aber nicht aus, um Xhemajl M., der eigentlich als gut integriert galt, zur Räson zu bringen oder gar zu stoppen. Aufgestauter Hass und Wut durch gekränkte „männliche Ehre“ entluden sich dann Montagnachmittag in einer schrecklichen Bluttat.