Mehrheit gegen Entwicklung von Killerrobotern

„Mehr als drei von fünf Menschen in 26 Ländern sind gegen die Entwicklung autonomer Waffen, die ohne menschliches Zutun Ziele auswählen und töten könnten“ - das ist das Ergebnis einer von Amnesty International am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Der Widerstand gegen „Killerroboter“ ist demnach im Wachsen. Österreich, in dem keine Befragung stattfand, drängt auf „sinnvolle menschliche Kontrolle“.