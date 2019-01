Riesen mit treuem Herz

Hunde sorgen für Abwechslung

Menschenleben retten die Bernhardiner „Barry“ und „Alois“ zwar nicht, aber im Haus Ellersdorfer sorgen die Vierbeiner bei den sechs Klienten, die in der alternativen Pflegeeinrichtung ihren Lebensabend verbringen, für Abwechslung. „Vor allem ‘Barry‘ ist der Liebling. Er liebt die Streicheleinheiten“, erzählt Claudia Ellersdorfer, die den 200 Jahre alten Gutshof in Rausch bei Griffen mit ihrem Mann in einen alternativen Lebensraum umgewandelt hat.