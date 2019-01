„La Gazzetta“ war am Ende doch ein Erfolg

Was sich im ersten Akt als reichlich schleppend erwies, kommt im zweiten in Schwung. Nur: Robin Davis am Pult des Mozarteumorchesters übersetzt nicht selten Lautstärke in Ausdruckskraft. Da wäre ein wenig Italianita schön gewesen. Im Sängerensemble? Tamara Ivanis’ weicher, doch wenig koloraturenkräftiger Sopran, die fein fließende Modulation von Katie Coventry, die stimmlich an der Rolle wachsenden Sergio Foresti und George Humphreys (er hält sich zu oft an seinen Hosenträgern fest), Nico Darmanin ist quasi Kasper im Glück. Der letzte Sanges-Satz: „Und täglich wollen wir uns an die Zeitung erinnern“. Balsam für einen Printjournalisten.