Uni schafft Toiletten für alle Geschlechter

Irritationen beim gemeinsamen Händewaschen nach dem Aufsuchen der Toilette erwünscht! In den WC-Anlagen der Räumlichkeiten der Akademie der Bildenden Künste in der ehemaligen WU in Wien fallen alle Schranken: Rektorin Eva Blimlinger hat die Geschlechtertrennung für die stillen Örtchen aufgehoben.