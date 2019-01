Südkoreas Initiative gegen sexuellen Missbrauch!

Südkorea hat in den vergangenen Jahren einige Top-Sportereignisse organisiert, zuletzt vor knapp einem Jahr die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Präsident Moon Jae-in meinte, die Flut an Vorwürfen werfe einen traurigen Schatten auf Koreas Image als Sport-Großmacht. Er plädiere daher für genaue Untersuchungen und harte Strafen.