Steinkreis in Schottland als Fälschung entlarvt!

Große Enttäuschung in Gemeinde

In der Gemeinde sei die Enttäuschung groß, sagte Neil Ackerman, der in Aberdeenshire für Historisches zuständig ist, gegenüber der BBC. Trotzdem bestehe die Hoffnung, dass der Kreis weiterhin geschätzt werde. Man hoffe, dass auch weiterhin Menschen kommen und die Steine betrachten, erklärt Ackerman. „Auch wenn sie nicht uralt sind, so befinden sie sich doch in einer fantastischen Landschaft.“