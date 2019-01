Im Internet kann man jetzt Vagina-Geruch bestellen

Durchschnittlich erhält das Produkt zweieinhalb Sterne. Die Käufer sind also nicht sehr begeistert und berichten: „Das hat überhaupt nichts mit dem Geruch einer Vagina zu tun“. Welch Offenbarung! User Wolfgang hat sich sogar getraut, die Flüssigkeit in seine E-Zigarette zu füllen. Sein Fazit: „Hammer....das Zeug rockt in der E-Zigarette dermaßen und ist nicht mit der Anwendung auf der Haut zu vergleichen.“