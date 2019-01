„League of Legends“: Der Trailer zur neuen Saison

Das beliebte MOBA „League of Legends“ geht in die nächste Saison. Der Multiplayer-Hit von Riot Games startet mit einem opulenten Rendervideo in die 2019er-Saison. Darin können sich die Fans einige ihrer Helden - etwa Riven, Draven, Sion oder Irelia - in Aktion und vor allem maximaler optischer Pracht anschauen, bevor es ab 24. Jänner wieder aus der isometrischen Perspektive auf das Schlachtfeld geht.