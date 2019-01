EU-Gericht: Noch ein Feiertag für uns alle dazu?

Tag dient der Besinnung auf die Leiden Christi am Kreuz

Der Karfreitag wird mindestens seit dem zweiten Jahrhundert gefeiert. Den Namen erhielt der Tag vom jüdischen Wort „Kara“, das „Klage“ oder „Trauer“ bedeutet. Der Karfreitag dient der Besinnung auf die Leiden Christi am Kreuz und gilt in der katholischen Kirche bis heute als strenger Fasttag: Gläubige, die älter als 14 Jahre sind, dürfen an diesem Tag kein Fleisch zu sich nehmen, Katholiken zwischen 18 und 60 ist am Karfreitag nur eine einmalige Sättigung erlaubt. Ursprünglich durfte man an diesem Tag überhaupt nichts essen oder trinken.