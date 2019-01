Strafe drohte: Google musste Klauseln ändern

Kartellrechtlich gebe es keine Einwände gegen das Geschäftsmodell des Werbeblockers, hält die BWB in einer Aussendung fest. In Österreich ist die Frage zwar nicht vor Gerichten ausjudiziert, in Deutschland hat aber der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Werbeblocker zulässig sind. In Österreich dürfte ein Verfahren wohl ähnlich ausgehen, nimmt man in der BWB an.