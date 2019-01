Bim, Bus und Bahn ab 2020 in Luxemburg kostenlos

In Luxemburg darf man ab dem kommenden Jahr die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei benützen. Wer ab 1. März 2020 im zweitkleinsten EU-Staat mit Zug, Bus oder Straßenbahn fahren will, benötigt kein Ticket mehr, sondern muss lediglich einen Ausweis zeigen, teilte Infrastrukturminister Francois Bausch am Montag mit. Luxemburg werde so das erste Land der Welt mit Gratis-Öffis.