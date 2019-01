USA fordern Auslieferung von Huawei-Finanzchefin

Die USA treiben die Auslieferung der Anfang Dezember in Kanada verhafteten Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou voran. Die USA hätten Kanada mitgeteilt, dass man die Überstellung Mengs fordern werde, sagte der kanadische Botschafter in den USA, David MacNaughton, in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitung „Globe and Mail“. Er gab nicht an, wann der formelle Antrag gestellt wird.