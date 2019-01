Dschungel-Aus für Heulsuse Gisele Oppermann

Nach mehreren verweigerten Dschungelprüfungen haben die Fernsehzuschauer am späten Montagabend Gisele Oppermann (31) aus dem RTL-Dschungelcamp gewählt. Die Ex-Kandidatin von „Germany‘s Next Topmodel“ war während der Staffel neun Mal hintereinander in eine Prüfung gewählt worden, mehrere davon brach sie unter Tränen ab. Ihr Dschungel-Aus nahm sie aber mit einem Lächeln zur Kenntnis.