„Die Typen können nicht dicht sein!“

David Alaba lernte in seiner Zeit am Polgargymnasium in Wien das Skifahren bei einem Kurs in Obertauern. Seitdem ist das Interesse am Sport mit den zwei Brettln da. Die vergangenen Jahre war Österreichs Fußball-Star auch regelmäßig in Kitzbühel. Was macht für ihn die Faszination des Hahnenkamm-Spektakels, bei dem bereits heute das erste Training gefahren wird, aus?