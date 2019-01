Winter am Schafberg: Der Palast der Eisprinzessin?

Eisige Temperaturen und eine prächtige weiße Winterlandschaft: Am Schafberg in Salzburg an der Grenze zu Oberösterreich scheint die Zeit stillzustehen. Die Bergstation am Gipfel in 1783 Metern Seehöhe ist von Schnee umhüllt und erinnert dieser Tage eher an das Schloss einer Eisprinzessin als an eine Raststation. Im Südosten und Osten Österreichs war der Winter bisher nur ein kurzes Vergnügen. Ab Mittwoch könnte allerdings bereits der Großteil des Landes unter einer dünnen Schneedecke liegen.