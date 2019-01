Bikini-Wanderin erfriert nach Sturz in Schlucht

Eine durch Bikini-Fotos von Berggipfeln bekannt gewordene Wanderin ist in Taiwan tödlich verunglückt. Gigi Wu stürzte am Samstag im Yushan-Nationalpark in eine Schlucht und verletzte sich schwer, wie die Rettungskräfte am Dienstag mitteilten. Wu hatte noch selbst über ein Satellitentelefon einen Hilferuf abgesetzt, doch die Rettungskräfte konnten nicht schnell genug zu ihr gelangen.