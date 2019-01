Mann kehrt nach Attacke auf seine Freundin zurück

Von ihrem Lebensgefährten ist eine Frau in der Nacht auf Dienstag in Klagenfurt attackiert und verletzt worden. Die 34-Jährige hatte laut Polizei Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf. Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Allerdings hat er dieses Verbot binnen weniger Stunden gleich drei Mal missachtet. Daher wurde der Mann am Vormittag festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.